«На этой стоянке срач-бардакт», - Сенкевич возмутился состоянием парковки возле «Велмарта»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич посетовал на состояние стоянки, которая находится перед гипермаркетом «Велмарт» по проспекту Богоявленскому, где стоят аттракционы и множество будок.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещание, в понедельник, 4 июня.

Так, мэр поручил разобраться по каким причинам на территории автостоянки находится достаточно большое количество будок и аттракционов.

Александр Сенкевич «Скоро они будут зарабатывать сдавая стоянку под будки. Разберитесь, на каком основании там эти будки находятся и почему не по назначению используется эта стоянка. На этой стоянке срач-бардак, Там грязь, песок, трава, летают бутылки», - возмутился мэр.

Также Сенкевич дал задание главе Ингульского района Светлане Гладун выписать штраф владельцу, поскольку на территории много мусора, который не убирается. Если же требования не выполнят. Данный участок земли следует передать в собственность КП «Тайм-сервис».

В свою очередь, начальник департамента внутреннего контроля Андрей Ермолаев сообщил, что участок арендуют и забрать его возможно только в судебном порядке.

В конечном итоге, Сенкевич попросил предоставить информацию о размере налога, который выплачивает гипермаркет и увеличить его максимально.

«Пусть платят по максимуму, как за торговое помещение. Если стоянка используется под торговлю, значит надо как за торговлю брать», - заявил городской голова.

Ранее сообщалось, что в Николаеве собирались проверять законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт»