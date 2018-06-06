«Информация о «мертвых душах» заставила его нервничать», – депутат облсовета Невеселый готов сложить мандат, если мэр Вознесенска уйдет в отставку

Владислав Невеселый Депутат Николаевского областного совета от партии «Відродження» Владислав Невеселый готов сложить мандат, если мэр Вознесенска сложит с себя полномочия городского головы.

Об этом Невеселый написал на своей странице в Facebook, ривечая на комментарий мэра Вознесенска Виталия Лукова относительно «мертвых душ» во время выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат, глава николаевской организации партии «Відродження» Артем Ильюк сообщил, что председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского просят проверить отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенске на предмет достоверности количества избирателей. Оказалось, что количество избирателей более чем на 20% превышает количество постоянно проживающего населения Вознесенска.

В ответ на это мэр Луков заявил, что никаких нарушений и замечаний после проверки, проведенной Центральной избирательной комиссией, кроме одного – нанять еще одного работника, не было.

В св1, 1черер30 В2а3ис2ав Невеселый отметил, что комментарий Виталия Лукова относительно «мертвых душ» – это лишь эмоции после прочтения материала.

«Никакого опровержения несовпадений данных ЦИК и Главного управления статистики в Николаевской области он не предоставил. Переход на личности никак не красит мэра города и говорит лишь о том, что озвученная нардепом информация о возможных фальсификациях заставила его нервничать. Обвинения в безграмотности – пустые, так как, если бы мэр Вознесенска был внимательнее, то прочитал, что народный депутат Украины Артем Ильюк обратился в Центральную избирательную комиссию, чтобы именно она проверила реестр избирателей Вознесенска, а не лично мэра или аппарат», – написал депутат.