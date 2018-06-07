В Николаеве провели тренинг для работников облкомиссариата по оказанию помощи участникам боевых действий

В Николаеве 4 и 5 июня состоялся тренинг для специалистов социального и юридического отделов Николаевского областного военного комиссариата и районных военных комиссариатов города.

Об этом сообщает группа морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Николаевского областного военного комиссариата.

Мероприятие состоялось по инициативе Всеукраинской благотворительной организации «Инициатива ради жизни» в рамках проекта «Усиление организационной способности центров оказания помощи участникам АТО», который реализуется при поддержке Фонда развития демократии Посольства США в Украине, с участием представителей центров оказания помощи участников антитеррористической операции Николаевщины.

В своем докладе Юрий Суботенко осветил особенности организации работы должностных лиц государственных учреждений по предоставлению социальных льгот участникам антитеррористической операции и членам их семей, организации и проведения психологической реабилитации и санаторно-курортного лечения участникам боевых действий. Также он познакомил участников мероприятия с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность работы по данному направлению.

В свою очередь Антон Красов ознакомил участников тренинга с государственными и негосударственными предприятиями, учреждениями, которые реализуют гарантии и льготы, установленные участникам антитеррористической операции и членам их семей. Особое внимание было уделено вопросам о порядке предоставления статуса участника боевых действий, денежном обеспечении участников антитеррористической операции, а также гарантированным государством льготам для военнослужащих и членов их семей.

А начальник отделения социального обеспечения Николаевского областного военного комиссариата Виктория Иванова, используя интерактивные формы обучения, в ходе своего выступления продемонстрировала как практически оказывать социально-правовую помощь участникам антитеррористической операции и членам их семей.

«Посетители мероприятия получили для себя много полезной информации, имели возможность обменяться опытом работы с представителями центров оказания помощи участников антитеррористической операции Николаевщины», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия тренеры выразили благодарность участникам тренинга за конструктивный диалог, плодотворную работу в течение двух дней и пожелали всем присутствующим на высоком профессиональном уровне оказывать помощь защитникам Украины.

«Участники тренинга в свою очередь выразили глубокую благодарность всей команде Всеукраинской благотворительной организации за профессионализм и искренне пожелали не останавливаться на достигнутом, а разрабатывать новые проекты, которые с нетерпением будет ждать благодарная аудитория», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что участник АТО Павел Павлов с позывным «Аскольд» оказался на скамье подсудимых после того как вступился за журналистов перед титушками в Обухове.