В Таиланде в желудке у дельфина нашли 8 килограммов пластикового мусора – спасти его не удалось

8 килограммов пластикового мусора нашли в желудке черного дельфина, который умер в Таиланде. За его жизнь боролись 5 дней, пишет The Reuters.

Его нашли в канале южной провинции Сонгкхла, он вырвал 5 пластиковых пакетов и затем умер.

«Из-за этого пластикового мусора дельфин заболел и не имел возможности охотиться за пищей», - отметили в Управлении морских и прибрежных ресурсов.

Глава департамента Ятупорн Бурупат пообещал, что во время Всемирного дня океанов, который ежегодно отмечается 8 июня, его Управление повысит осведомленность общественности о проблеме.

«Мы воспользуемся примером дельфина и пригласим все сектора озвучить свои намерения по уменьшению использования пластика в Таиланде», - отметил он.

По данным программы по окружающей среде ООН, во всем мире 8 миллионов тонн пластика – бутылки, упаковки и другие отходы – сбрасываются в океан ежегодно, убивая морскую жизнь.