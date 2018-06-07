Умерла одна из главных деятельниц украинского кино – режиссер Кира Муратова

6 июня не стало режиссера и сценариста Киры Муратовой, ей было 83 года.

Об этом пишет «Buro 24/7» со ссылкой на ее супруга Евгения Голубенко.

Кира Муратова была ярчайшим кинорежиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Уже ее первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971) сделали ее знаменитой.

Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия «Настройщик» была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг». Кира Муратова жила и работала в Одессе.