Подполковника николаевской налоговой милиции, который служил в АТО, наградили отличием Президента

В Николаеве отличием Президента Украины наградили сотрудника налоговой милиции Главного управления ГФС Андрея Мустяцкого.

Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Отмечается, что сотрудники налоговой милиции в составе спецподразделения «Фантом» выполняли задания в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Востоке Украины.

Подполковник налоговой милиции Андрей Мустяцкий одним из первых выполнял задание в зоне проведения АТО на Востоке Украины.

«За проявленное мужество, самоотдачу, патриотизм и большую силу духа, проявленные во время прохождения службы в зоне АТО, Андрей Мустяцкий награжден отличием Президента Украины», – говорится в сообщении.

Вручил отличие Президента Украины начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица.

Напомним, что в Николаеве 6 июня вручили награды и поощрили полицейских, которые отличились на службе и вне ее.