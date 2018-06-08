В Швеции узбека, который в прошлом году въехал в толпу, приговорили к пожизненному заключению

Рахмат Акилов В Стокгольме суд приговорил узбека Рахмата Акилова, который в 2017 году совершил теракт и убил пять человек, к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Ракурс, ссылаясь на The Local.

Напомним, что 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу пешеходов. Тогда полиция задержала 39-летнего выходца из Узбекистана и еще одного подозреваемого в причастности к теракту.

На суде 40-летний Акилов признался в содеянном и заявил, что действовал в интересах экстремистской организации «Исламское государство». Своими действиями мужчина хотел заставить власти страны отказаться от борьбы против террористической организации.

В итоге суд признал его виновным в терроризме - было доказано его участие в убийстве пяти человек и покушении на убийство еще 119 человек.

Акилов на суде

Отмечается, что приговоренные к пожизненному заключению в Швеции в среднем проводят за решеткой 16 лет, а максимальный срок лишения свободы составляет 34 года. После освобождения Акилова вышлют из Швеции.