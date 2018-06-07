Николаевские спасатели показали коллегам из других регионов свои масштабные учения

7 июня начальники аварийно-спасательных отрядов специального назначения территориальных органов ГСЧС, аварийно-спасательных формирований центрального подчинения ГСЧС, начальники отрядов технической службы ГУ ГСЧС Украины в Львовской и Сумской областях, которые прибыли с рабочим визитом в Николаев, стали свидетелями показательной практической части двухдневных учебно-методических сборов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Так, с самого утра дежурный караул аварийно-спасательной части, группа водолазно-спасательных работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения и медики ГУ ГСЧС в Николаевской области продемонстрировали имитацию спасения людей на воде. По легенде, в районе городского пляжа «Стрелка» произошло ЧП в акватории реки Ингул, в результате которой девять человек оказались в воде и нуждались в помощи. Спасатели на специальных плавсредствах добрались до условных пострадавших, транспортировали на берег и передали медикам.

Затем представитель Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова рассказал о возможностях и применении телеуправляемого подводного аппарата-работа «Софокл», пиротехники продемонстрировали имеющееся оснащение и познакомили участников собрания с работами по разминированию, проводимых в районе Кинбурнской косы.

Следующим практическим блоком стала авария, которая возникла в результате взрыва кислорода в очистном сооружении коммунального предприятия «Николаевводоканал» на улице Богоявленской. Сотрудники Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины продемонстрировали алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации.

Последней, но не менее зрелищной, задачей оказалась ликвидация последствий условной аварии на транспорте при перевозке опасных химических веществ на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Здесь свою работу продемонстрировали пожарно-спасательные отделения. Уменьшение концентрации опасных химических веществ во вторичном облаке с помощью водяных завес с распыленных струй и деблокирование условных пострадавших из легкового автомобиля с последующей первичной оперативной деконтаминацией и передачей врачам.

На втором этапе ликвидации условной аварии привлекли группу радиационной, химической и биологической защиты части специальных работ отряда для проведения работ по зонированию места происшествия и восстановление герметичности поврежденной емкости с опасными химическими веществами с помощью пневматического бандажа. Завершающим этапом практической части стала организация и развертывание пункта деконтаминации спасателей и пострадавших, попавших в зону загрязнения.