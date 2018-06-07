В мэрии Николаева планируют обратиться в Раду с просьбой пересмотреть законы, из-за которых ликвидация аварии по Лесковой затянулась

Депутат от фракции «Наш край» Сергей Карцев заявил, что необходимо в кратчайшие сроки урегулировать законодательство, из-за несовершенства которого ликвидация аварии по улице Лесковой затянулась больше чем на месяц.

Об этом он сообщил во время заседания 38-й сессии в Николаевском городском совете.

Так, депутат считает, что ликвидировать такие аварии не

- Из аварии на улице Лескова мы все должны сделать очень серьезные выводы. Понадобилось 39 дней для того, чтобы организовать, пройти все процедуры, и приступить непосредственно к работе в ситуации, которая, давайте будем называть своими именами, настоящая экологическая катастрофа. На это, с нашей точки зрения, должно уходить один максимум два дня: на организацию и все процедуры. В связи с этим я прошу дать протокольное поручение трем нашим подразделениям: юридическому отделу, департаменту ЖКХ и управлению Герасимени (начальник управления ЧС и ГЗН, - ПН), чтобы те проанализировали законы, которые работают в этой плоскости и на следующую сессию вынести обращение к Верховной Раде Украины о внесении изменений в законы, которые регулируют такие вот ситуаций. Идеология должна быть 1-2 дня, - попросил Карцев.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич дал протокольное поручение профильному заместителю Юрию Степанцу, чтобы тот вместе с вышеуказанными департаментами и управлениями занялся этим вопросом. Однако из-за большого объема работ Сенкевич попросил отстрочить данное обращение, чтобы чиновники успели хорошо подготовиться и разобраться во всех законах.

- Необходимо по шагу отработать такую дорожную карту в случае возникновения подобных ситуаций в будущем, посмотреть на слабые места, где идет затягивание по времени и обратиться к депутатам Верховной Рады от группы Николаевщины касательно внесения изменений в законодательные инициативы, к законам Украины, которые продолжают процедуру использования средств в чрезвычайным ситуациях, - поддержал Карцева мэр Сенкевич.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.