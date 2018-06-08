В центре Николаева на два дня ограничат движение автомобилей в связи с проведением форума-выставки

В центре Николаева с пятницы 8 июня до воскресенья 10 июня в связи с проведением выставки-форума «PRO - эффективность 2.0» будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Так, по улице Адмиральская от улицы Лягина до улицы Московская с 07:00 и до 18:00 воскресенья движение будет ограничено.

Патрульная полиция Николаевской области призывает водителей учитывать вышеуказанную информацию при планировании маршрута своих поездок.

Напомним, что в Николаеве на три недели ограничивали движение по части улицы Московской из-за ремонта участка теплосети «Николаевской теплоэлектроцентрали».