Будущее нации: на Николаевщине прошел областной этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол»

8 июня завершился областной этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»), который проходил на Николаевщине при поддержке облгосадминистрации и областного Центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи. Победителей игры поздравил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

«Национальное патриотическое воспитание - это фундамент и главная составляющая будущего нашей нации. Мы должны знать и наших героев, и тех людей, которые объединившись, вспоминая времена казачества - делали все, чтобы наша страна была жива. Уверяю, что среди вас, юных казаков, будет много военных, генералов, возможно и президентов. И я уверен, что среди вас найдутся люди, которые в будущем могут стать характерниками, которых мы вспоминаем с уважением и честью каждый день. Я благодарен нашим волонтерам, нашим военным, ребятам, которые были на фронте, вернулись с АТО и присоединились для того, чтобы передать вам эти знания. «Сокол» («Джура») - не просто игра. Это то, что даст вам возможность понять, что такое первая медицинская помощь и сколько нужно времени, чтобы спасти человеческую жизнь. Мастерство, которую вы приобретаете сегодня, предоставит вам возможность понять, что такое минные поля, как сегодня воюют, и каким образом проходит война. Благодарю Бога, что вы нашли в себе силы и преодолели врага. Спасибо тем ребятам, которые выполняют свою боевую задачу и обращусь еще раз к Небу - чтобы никогда в жизни вы не услышали выстрелы войны, чтобы этого ни в коем случае не случалось. Помните, мы - украинцы! Мы свободная нация, мы сильная нация, мы непобедимая нация! И я верю в вас!», - обратился к собравшимся Алексей Савченко.

Кроме медалей, кубков и грамот команды-победители II областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура») получили сертификаты на пневматическое оружие от главы Николаевской ОГА Алексея Савченко:

I место - рой «Сокол» Николаева;

II место - рой «Мудрые волки» Баштанского городского совета Баштанского района;

III место - рой «Бугские силовики имени Анатолия Новицкого» Новоодесского района.

В течение пяти насыщенных дней участники соревновались в стрельбе и оказании первой доврачебной помощи, туристическо-спортивной полосе препятствий и военизированной эстафете, организации спасательных работ на акватории, перетягивании каната, казацком боулинге, ориентирование в плавнях и казацком рейде «Пластун». Совместно с Николаевской областной казацкой общиной будут проводиться соревнования по казацко-спортивному многоборью «Казацкий вар». В рамках экскурсионной программы участники «Джуры» посетили 299 бригаду тактической авиации.

Всего в областном этапе игры приняли участие около 250 человек из 19 команд от районов, городов, ОТГ, которые являются победителями местных этапов игры. Среди них, в частности, города Николаев, Первомайск, Вознесенск, Очаков, Южноукраинск, Казанковский, Новоодесский, Еланецкий, Кривоозерский, Снигиревский, Березнеговатский, Новобугский, Николаевский, Витовский районы, Баштанской, Благодатненской, Черноморской, Коблевской, Мостовской объединенных территориальных громад.