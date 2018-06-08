В мэрии Николаева опасаются забастовок «маршрутчиков» из-за непринятого тарифа - если что, будут выводить резервы

В управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета есть опасения, что из-за того, что на заседании исполкома, в пятницу, 8 июня новый тариф на перевозки в городском транспорте не приняли перевозчики могут бастовать.

Об этом начальник транспортного управления Николаевского горсовета Олег Манушевич рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Так, в соцсети Facebook николаевцы пишут, что в понедельник, 11 июня маршрутные такси города не выйдут на линию.

«А правда, что в понедельник, городские маршрутки на линию не выезжают? Никто не слышал?» - пишет мужчина.

Олег Манушевич При этом Манушевич в комментарии заявил, что официальных данных о какого-либо рода забастовках перевозчиков ему не поступало.

- У меня никакой официальной информации нет, официальных документов нет. Такие опасения есть у всех, мы с вами понимаем, что присутствие и перевозчиков, и общественности (на исполкоме, где обсуждали тариф, - ПН) к положительному результату не привела. Предположительно ожидаем, что что-то будет, - сообщил Манушевич.

В частности, если это случится, то начальник транспорта планирует выводить резервные «маршрутки».

- Будем изыскивать внутренние резервы города, то есть ставить тех перевозчиков на маршруты, которые не в городе, а области, - прокомментировал он.

К тому же, на вопрос, что случилось с транспортом, который ездит в микрорайон Корениха, так как жители жалуются, что все «маршрутки» якобы сломались, Манушевич отметил, что у в управление поступала такая информация от фирм-перевозчиков и ее на данный момент проверяют.

- На сегодняшний день не все, а из действующих перевозчиков 50% сломались. Они сошли с рейса, дали информацию что поломались. Но как мы можем проверить, что сломались, водитель встал, капот открыл... мы проверяем, но у нас нет технического персонала и тд, чтобы доказать так ли это, - добавил он.

Напомним, что исполком Николаевского городского совета в пятницу, 8 июня, не поддержал повышение проезда в маршрутных такси города с 4 до 7 гривен – обсуждение вопроса было длительным и сопровождалось спорами и перепалками. При этом члены исполкома положительно проголосовали за поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.