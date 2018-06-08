Николаевскому спортсмену требуется финансовая поддержка, чтобы попасть на Чемпионат мира по гребле

Гребля на лодках «Дракон» как вид спорта стремительно развивается и уже будет представлена на следующих Олимпийских играх. Александр Браило является единственным спортсменом в Николаеве и области, который прошел в сборную Украины. Сейчас он ищет спонсоров для участия в этих соревнованиях, ведь впереди Чемпионат Европы в Германии и Чемпионат мира в США, на который потребуется $1600.

Об этом идет речь в соответствующем письме в редакцию «Преступности.НЕТ».

«Я занимаюсь греблей с 11 лет, это моя жизнь. Тогда, в далеком 1993 году Саблин Вадим Сергеевич собрал отличную команду, подготовил чемпионов Украины и призеров Европы. Я с напарником, Тарасовым Александром, стали чемпионами Украины по гребле на каноэ в 1998 году. Затем я пересел на байдарку, и отдал много лет тренерской практике», - пишет Александр.

К сожалению, в Николаеве нет таких лодок и спортсменов по этому виду спорта не подготавливают, а Александру приходиться ездить в Одессу на тренировки в клуб «Академия гребного спорта». Но вопреки всему мужчина хочет дать старт развитию гребле на лодках «Дракон» и в Николаеве.

Добавим, что украинская сборная успела завоевать девять медалей на Клубном Чемпионате Мира в Венеции в 2017 году, из которых два золота. Также без медалей команда не приехала и с Чемпионата Мира в Китае. А в 2019 году Клубный Чемпионат Мира по гребле на лодках «Дракон» пройдет в Киеве. Столица Украины примет 6000 спортсменов из 40 стран.

Сейчас Александр ищет людей и организации, которые смогут предоставить спонсорскую помощь, ведь уже в сентябре 2018 года пройдет Чемпионат Мира в США.

«Этот вид спорта пока не олимпийский, и поэтому не финансируется государством. Мы ездим на все соревнования за свой счет. Германию я еще попытаюсь потянуть. Но в сентябре будет Чемпионат Мира в США, который пройдет в городе Гейнсвилл, Джорджия, 13-16 сентября 2018 года. Из-за перелета сумма необходимая для участия становится просто неподъемной - $1600», - рассказывает спортсмен.

По всем вопросам и дополнительной информации обращайтесь по номеру.: 095 278 61 03 Александр Браило.