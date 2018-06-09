В Николаеве чиновники ходят и предупреждают торговцев цветами, чтобы те не выливали воду на дорогу

В Центральном районе Николаева чиновники местной администрации провели обследование цветочных рынков по недопущению слива использованной воды на проезжую часть.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

7-8 июня провели обследование цветочных павильонов по улицам Спасской и 3-й Слободской. Также обращали внимание на ненадлежащее содержание прилегающей к объектам торговли территории.

«С предпринимателями и реализаторами на цветочных рынках была проведена разъяснительная работа и даны 23 предупреждения. По окончании обследования все объекты были приведены в надлежащее санитарное состояние и имели надлежащий внешний вид», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич обвинил продавцов цветов в порче дорог.