В Николаеве члены исполкома утвердили повышение тарифа на вывоз мусора

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 8 июня установили новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По вопросу докладывал вице-мэр Юрий Степанец, который заявил, что на сегодняшний день существует большая проблема с вывозом мусора, также сложная ситуация сложилась и с приобретением топлива.

Юрий Степанец (крайний слева) Проектом решения рекомендовано предприятиям-возчикам мусора начать работу по укладке индивидуальных договоров с жителями многоквартирных домов и провести абонировании с жителями 1-2-этажных домов в течение трех месяцев и с жителями многоэтажных домов до конца текущего года.

При этом, Степанец отметил, что в связи с изменениями тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов необходимо пересмотреть и подомовые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Однако как выяснилось в ходе исполкома в данный тариф пункт «текущий ремонт» не будет включен.

- С 10 числа у нас город не перейдет весь на обслуживание в управляющие компании, этот процесс длительный и болезненный. У нас нет массы управляющий компаний и они не заключали договора с жителями многоквартирных домов и поджилками. Этот процесс может годами тянуться, а ЖЭКи еще будут работать, а по тем тарифам, которые существуют, мы их просто поставим на вымирание, - заявил Степанец.

В частности, мэр города Александр Сенкевич пообещал, что на заседаниях исполкома вернутся к вопросу текущего ремонта.

- С 10 числа у нас вступает в силу закон. После этого закона ЖЭКи, которые были коммунальными, они остаются коммунальными. Второй вопрос - эти ЖЭКи формируют свой тариф и выносят его на согласование с кем? ЖЭК - это коммунальные предприятия, фактически, когда они придут с вопросом тарифов к жителям, сначала они должна согласовать их с исполкомом. Мы еще обсудим этот вопрос, несмотря на изменения в законе, - объявил мэр.

Напомним, что в Николаеве в пятницу, 25 мая, в микрорайоне Большая Корениха загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.