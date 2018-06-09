Ее не ликвидируют, а реорганизуют, - в Николаевской ОГА прокомментировали ситуацию вокруг Ульяновской школы

В Новоодесском районе Николаевщины Ульяновская школа не ликвидируется, а реорганизуется.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко.

Он отреагировал на то, что 8 июня недовольные решением Новоодесского райсовета родители и педагоги выступили с протестом против ликвидации Ульяновской школы. Также они заблокировали депутатов Новоодесского районного совета в сессионном зале.

«Еще 23 февраля Новоодесский районный совет принял решение «О создании Сухоеланецкого образовательного округа». Этим решением предусмотрено реорганизовать Ульяновскую школу в филиал опорного заведения с понижением до второй степени. Опорное заведение должно быть одним, Ульяновская школа должна стать филиалом опорного заведения, в ней будут продолжать учиться дети с 1 по 9 класс. Согласно принятому решению, учащиеся 10-11 классов будут учиться в Сухоеланецкой школе, где сейчас созданы все условия для качественного образования».

«Недоразумение произошло из-за формулировки, приведенной в сегодняшнем решении сессии Новоодесского райсовета, а именно: ликвидировать юридическое лицо Ульяновская школа – это не соответствует действительности!» - заявил Шевченко.

Также он говорит, что Сухоеланецкая школа не находится в аварийном состоянии. Существуют вопросы по состоянию только спортивного зала, в котором занятия не проводятся. Как говорит Шевченко, сейчас райсоветом выделены средства и до 1 сентября зал должен быть отремонтирован.