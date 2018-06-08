В центре Николаева убрали четыре незаконных торговых МАФа

В пятницу, 8 июня сотрудники антикоррупционного департамента Николаевского городского совета демонтировали торговые сооружения, которые были размещены на углу улицы Декабристов и улицы Потемкинской без каких-либо разрешительных документов.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев, передает отдел информации Николаевского горсовета.

По его словам, сегодня там демонтировали четыре незаконные конструкции. В целом же в течение этой недели перекресток очистили от семи таких объектов.

- На данный момент комиссия по вопросам упорядочения и размещения объектов торговли на территории города Николаева готовит решение, на основании которого будет подготовлен акт на демонтаж остальных незаконных торговых сооружений. Как только он будет готов, мы продолжим свою работу. В результате перекресток будет полностью очищено от нелегальных объектов - по ул. Декабристов на перекрестке с ул. Потемкинская останутся только те торговые конструкции, на размещение которых есть соответствующие документы, - отметил Андрей Ермолаев и поблагодарил управлению превентивной деятельности управления Национальной полиции в Николаевской области, а также патрульным полицейским за помощь в проведении работ по демонтажу.

Напомним, что в среду 16 мая на проспекте Центральном 162 жильцы домов воспрепятствовали незаконному возведению МАФа на газоне.