«У нас одна цель», - мэр Николаева говорит, что помирился с Савченко, за отставку которого он агитировал

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о первой встрече после импичмента с главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко и об их дальнейших планах на будущее города и области.

Так, в ходе программы «Добрий вечір» на телеканале Нис-ТВ ведущий поинтересовался у мэра, объяснился ли он с губернатором, ведь Сенкевич после импичмента призывал подписывать петицию за отставку губернатора.

В свою очередь Сенкевич сообщил, что после их «перерыва в общении», он и Алексей Савченко встретились, чтобы расставить все точки над «і».

- Мы с ним расстались как люди, которые сотрудничали, у которых были одни цели. И мы с ним расстались в октябре 2017 года. Встреча была только сейчас, после нашего «перерыва в общении», - рассказал он.

По словам мэра, все резкие высказывания в сторону губернатора были спровоцированы излишней эмоциональностью.

- Действительно мною на Facebook был размещен перерепост петиции с комментарием, что где-то Алексей Юрьевич допустил ошибки. Сегодня я говорил о том, что это была моя позиция. Я согласен, что она была эмоциональная со стороны «не трогай раненого зверя», - добавил мэр.

По словам Сенкевича, сейчас у них с губернатором есть только одна цель - развитие города и области.

- Сегодня мы с ним договорились о конструктивной работе. О том, что у нас одна цель. Прекратить интриги, прекратить непонятные действия, которые направлены на дестабилизацию обстановки в области и в городе. Как власть взять на себя ответственность и действовать на благо горожан и тех, кто живет в области. Я думаю, что мы нашли общий язык, мы встретились, разработали некий план ближайших действий, стратегических действий. И в ближайшее время покажем результат, - заявил он.

Также городской голова хочет, «чтобы Николаевская область не была похожа на область, где ссорятся бояре, а чтобы была похожа на область, где государственные мужи решают проблемы области и города».

Как известно, в начале сентября 2017 года Алексей Савченко высказался за то, чтобы Николаевский городской голова Александр Сенкевич подал в отставку, а горсовет распустился. Сам же Сенкевич заявил, что за год губернаторства Алексея Савченко Николаевская область потеряла много возможностей.

После того, как в октябре 2017 года депутаты Николаевского городского совета приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу, он заявил, что Савченко контролировал процесс голосования за импичмент. В мае 2018 года после встречи с губернатором Савченко депутаты Солтыс и Ентин готовы были отозвать свои апелляции на восстановление мэра Николаева.