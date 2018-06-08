За день патрульные спасли двух самоубийц – одного вытащили из петли, а второго сняли с моста

Украинские патрульные 8 июня спасли двух самоубийц.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

В Херсонской области патрульная полиция АР Крым вытащила из петли 19-летнего парня, который пытался покончить с собой. После семейной ссоры он закрылся в комнате.

«Двери были закрыты, а посмотрев в окно, патрульные увидели, что парень повесился на веревке. Открыв дверь, полицейские сняли повешенного без признаков жизни, вызвали медиков и начали реанимационные мероприятия по восстановлению дыхания. В течение двадцати минут полицейские по очереди выполняли непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. До прибытия медиков парень начал подавать признаки жизни, его доставили в районную больницу», - описано в рапорте.

В другом случае мужчина пытался спрыгнуть с моста в реку Днестр.

«Данный гражданин на словесный контакт с полицией не шел и пытался совершить попытку самоубийства. Его удалось поймать за руку и, применив наручники, перетащить на безопасную сторону моста. Спасибо за помощь небезразличным гражданам», - сообщили патрульные.

Напомним, что ранее в Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу.