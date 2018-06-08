Генпрокурор утвердил Виту Денисенко главой Баштанской местной прокуратуры

Вита Денисенко Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 8 июня назначил на должность руководителя Баштанской местной прокуратуры советника юстиции Виту Денисенко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что ранее Совет прокуроров Украины рекомендовал Виту Денисенко на должность руководителя Баштанской местной прокуратуры.

В понедельник, 11 июня, прокурор области представит новоназначенного руководителя коллектива Баштанской местной прокуратуры руководителям правоохранительных органов и органам местной власти.

Отметим, что как сообщал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналист Тарас Леонтян, прокурор Николаевской области Тарас Дунас поддерживал на вакантную еще с декабря 2017 года должность руководителя Баштанской местной прокуратуры кандидатуру Олега Бондара.

В то же время Дунас выступал против назначения на это место Максима Олефира, который самостоятельно предложил свою кандидатуру Совету прокуроров. Также журналист сообщал о вероятной помощи Максиму Олефиру со стороны его влиятельного отца и экс-главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира. 19 апреля Совет прокуроров отказал в этой должности прокурорам Олегу Бондару, Павлу Лозицкому и Максиму Олефиру.

Справка:

Вита Денисенко в органах прокуратуры работает с января 2002 года. С 15 декабря 2015 года по результатам успешного прохождения открытого конкурсного отбора занимала должность первого заместителя руководителя Вознесенской местной прокуратуры, юрисдикция которой распространяется на Вознесенский, Веселиновский, Еланецкий и Новоодесский районы.

«Вита Васильевна среди коллег пользуется авторитетом и уважением, зарекомендовала себя добросовестным и ответственным работником, компетентным юристом, опытным организатором коллектива, успешно выполняет возложенные на органы прокуратуры задачи», - сообщили в прокуратуре.