«Можете изменить свою судьбу»: В Николаеве сиротам вручили ключи от десяти новых квартир

В Николаеве в субботу, 9 мая, вручили ключи и документы от десяти новых квартир людям, принадлежащим к лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, перед собравшимися у жилого комплекса «Ривьера» выступили глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко, мэр Николаева Александр Сенкевич и депутат Николаевского горсовета от фракции «БПП» Елена Киселева.

- У молодых людей, которые здесь собрались, судьба поломанная была в начале жизненного пути. Но благодаря таким инициативам и работе всех ветвей власти, вы имеете возможность действительно изменить свою судьбу, действительно стать настоящими членами территориальной громады, внести свою лепту в строительство государства Украина и мы действительно ждем от вас реальных каких-то действий, - обратилась к молодым людям Киселёва.

В свою очередь мэр Сенкевич акцентировал внимание на том, что деньги, на которые были приобретены квартиры, выделил не город, а государство.

- Хотелось бы поздравить всех детей, которые получают сегодня опеку государства, потому что на самом деле это государственные деньги, и город Николаев воспользовался этой возможностью, но деньги появились действительно благодаря инициативе президента. Город не вложил в это деньги. Но это хорошая инициатива, которая, я надеюсь будет и дальше продолжаться в Украине, - сказал он.

В то же время Савченко рассказал, что на полученные из государственного бюджета 19,5 миллионов гривен Николаевская область приобрела 27 квартир, 10 из которых людям вручили сегодня.

После торжественной церемонии, в ходе которой людям вручили ключи и документы на жилье, а также подарки, представители власти поднялись в квартиру к одной из девушек и осмотрели жилье.

Напомним, что ранее Николаевская область получила 19 миллионов 542 тысячи гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для детских домов семейного типа и социального жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.