Режиссер Гай Ричи в проморолике к чемпионату мира выдал Киев за Россию

Знаменитый британский кинорежиссер Гай Ричи в преддверии Чемпионата мира-2018 по футболу в России снял клип. При этом он выдал Киев за российский город.

Об этом сообщает «Левый берег».

Согласно сюжету, юный футболист в одном жизненном эпизоде повстречался в своем дворе с группой гопников. Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории из жизни знаменитых футболистов – Харри Кейна, Месута Озила, Бенджамина Менди и Неймара. В массовке принимали участие многие звездные игроки, включая Давида Де Хеа, Эдена Азара, Тьерри Анри, Рауля Хименеса, Патриса Эвра и даже Серену Уильямс.

Рекламный ролик наушников выпущен компанией по производству аудиоаппаратуры Beats Audio, которая была основана американским рэпером доктором Дрэ и является подразделением корпорации Apple.

Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки, поверх которого наложен титр «Россия». А в сцене на кухне на холодильнике видны выдающие место съемки наклейки – на одной (в форме сердца) написано по-украински «З днем закоханих», а еще одна содержит логотип украинского производителя молока. При этом мальчика, который является главным героем ролика, называют надеждой российского футбола.

«Гай Ричи экономит, дорого снимать в России нынче такие ролики», - написал один из комментаторов под роликом на Youtube.

Напомним, недавно в аналогичную ситуацию попала немецкая авиакомпания Lufthansa. В ее рекламе, посвященной Мундиалю, засветилась киевская Русановка. Руководство перевозчика вынуждено было принести извинения и объяснить, что снимали якобы российскую глубинку в Киеве из-за сложностей с получением разрешения на съемку в России.

Напомним, что ранее Венгрия устроила провокацию и выставила команду «Закарпатье» на чемпионат «непризнанных» стран.