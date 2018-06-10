В США создали суперкомпьютер Summit для борьбы с раком и прогнозов погоды

В национальной лаборатории при министерстве энергетики США создали сверхмощный суперкомпьютер Summit.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на «MIT Technology Review».

Производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что составляет 200 миллионов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать за одну минуту», - говорится в публикации издания.

Таким образом, производительность Summit более чем вдвое превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым мощным компьютером в мире. Ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также для климатического моделирования, чтобы увеличить точность прогнозов погоды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии намерены построить самый быстрый в мире суперкомпьютер.