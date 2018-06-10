Во Флориде продавали оружие всем подряд и без проверки – все из-за того, что чиновница не могла залогиниться в базе данных

В американском штате Флорида больше года выдавали оружие без проверки судимостей и медицинской истории граждан. Это произошло из-за того, что одна из сотрудниц Департамента сельского хозяйства и потребительских товаров не могла залогиниться в национальной базе данных.

Об этом свидетельствует отчёт издания «Tampa Bay Times», сообщает «Tjournal».

База данных департамента используется для проверки криминального прошлого и карточек психического здоровья. Согласно документу, покупателей оружия не проверяли с февраля 2016 года по март 2017 года. Впервые об этом стало известно 9 июня 2018 года после расследования инспектора при департаменте.

В отчёте указано, что сотрудница департамента больше года не могла залогиниться в системе, но никому об этом не сообщала. Она призналась, что «должна была сделать это», но «допустила ошибку». За это время департамент одобрил десятки тысяч заявлений на оружие, которые не проверил.

- Как только мы узнали, что сотрудница не проверила информацию о криминальной истории заявителей, мы немедленно её уволили и тщательно перепроверили каждую заявку, которую выдали, - сказал представитель департамента сельского хозяйства и потребительских товаров Флориды Аарон Келлер.

Напомним, в феврале 2018 года во Флориде произошла стрельба в школе, в которой погибло 17 человек. После этого в штате ужесточили правила продажи оружия.