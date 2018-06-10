«За тысячи лет до событий в сериале»: Телеканал HBO заказал приквел «Игры престолов»

Североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO заказала пилотную серию приквела популярного сериала «Игра престолов».

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на канал HBO.

В сообщении говорится, что канал заказал пилотную серию приквела и если она окажется успешной, то они запустят полный сезон сериала. Действия приквела будут происходить за тысячи лет до событий, изображенных в «Игра престолов».

Сюжет сериала, который расскажет о «переходе мира от золотого века героев к своему самому темному часу» и раскроет секреты истории воюющих семей в вымышленном королевстве Вестерос, создали создали британская сценаристка Джейн Голдман совместно с Джорджем Р. Р. Мартином.

Пока что возможную дату его выхода держат в секрете, однако представители телеканала говорили, что какие-либо спин-оффы выйдут на экраны не раньше, чем через год после финала «Игры престолов».

Ранее сообщалось, что Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженятся в реальной жизни.