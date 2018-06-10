На Николаевщине разыскивают свидетелей ДТП, в котором воле села Каменка столкнулись две машины

В Николаевской области разыскивают свидетелей ДТП, которое случилось 25 августа 2017 года возле села Каменка Очаковского района.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил Владимир Михайлик, который ищет свидетелей этой аварии.

ДТП случилось около 20:00 на трассе Николаев – Очаков. Тогда столкнулись автомобили «Skoda Octavia Tour» и «Volkswagen Passat». В результате ДТП пострадали двое водителей

«Граждан, которые имеют какие-либо сведения о данном ДТП, прошу сообщить по телефону 050-394-75-32. Заранее благодарю», - сообщил Михайлик.

Напомним, что розыском свидетелей данного ДТП занималась и полиция.