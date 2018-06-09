В Николаеве ищут родственников пенсионера, который упал на улице и ничего не помнит

В Николаеве ищут родственников пожилого мужчины, который не помнит своего имени и адреса.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По данным автора письма, мужчина упал в районе университета имени В.Сухомлинского, повредил руку и голову. После этого скорая помощь увезла его в больницу на улице Володарского.

«Он дезориентирован, не помнит имени и адреса. Родственники отзовитесь», - отмечает автор письма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают пропавшего без вести 79-летнего пенсионера.