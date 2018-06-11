Астрономы нашли звездную систему с тремя землеподобными планетами

Группа астрономов под руководством Диеза Алонсо из Университета Овьедо в Испании с помощью орбитального телескопа Кеплер обнаружила две новые планетные системы и три землеподобные планеты.

Об этом сообщается в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика с периодами 5,2, 7,8 и 10,1 дней. Температура звезды составляет 3 тысячи 450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Во второй системе главная звезда – красный карлик с температурой 3 тысячи 800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам Землю в два раза, а по массе – в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и двадцать дней соответственно.

В будущем исследователи надеются охарактеризовать атмосферы объектов, а также определить их состав. Однако астрономы предполагают, что планеты слишком горячи для того, чтобы на них смогли существовать известные формы жизни.

Напомним, что космический телескоп «Hubble» сделал редкий снимок столкновения двух галактик и дальнейшего слияния их в одну.