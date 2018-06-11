В Израиле археологи обнаружили скульптуру неизвестного царя

Археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы неизвестного царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад.

Об этом сообщает Associated Press.

Артефакт был найден в 2017 году во время раскопок на участке под названием Абель Бейт-Маака, расположенном к югу от границы Израиля и Ливана, недалеко от города Метула.

По словам исследователей, пятисантиметровая голова представляет собой редкий образец изобразительного искусства Святой земли IX века до нашей эры. Ее возраст удалось определить благодаря радиоуглеродному датированию. Вероятно, артефакт представляет собой лишь фрагмент полной скульптуры. Голова отлично сохранилась, хотя небольшая часть бороды отсутствует.

Археологи уверены, что мужчина имеет царское происхождение — на это указывает корона на его голове. Однако соотнести его с кем-то из известных правителей того периода пока что не удалось. Зачесанные назад волосы, которые удерживаются диадемой, и толстые локоны, закрывающие уши, были характерны для семитов — так их изображали живущие по соседству египтяне.

IX век до нашей эры ассоциируется с периодом библейских царей. По мнению ученых, голова может принадлежать Бар-Хададу II или Азаилу, которые правили в Дамаске, Ахаву или Иегу — правителями Израиля, либо Итобаалу I из Тира.

В древности на территорию Израиля вторгались римляне, поэтому ученые сегодня также находят артефакты, принадлежавшие легионерам. В частности, исследователям удалось обнаружить отпечаток ноги солдата на территории древнего города Гиппос, а также горшок с прахом.

Напомним, что во время раскопок древнеримского города Помпеи (недалеко от Неаполя, южная Италия) археологи нашли останки мужчины. Его тело было обезглавлено частью скалы, выброшенной вулканом Везувий во время извержения в 79 году нашей эры.