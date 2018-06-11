Телескоп «Хаббл» сделал снимок карликовой галактики ІС 4870

Ученые с помощью телескопа Хаббл сделали снимок карликовой галактики IC 4870, в центре которой можно заметить нити голубого газа.

Об этом сообщает NASA.

Галактика находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она была открыта в 1900 году американским астрономом Делайлом Стюартом.

Она имеет активное галактическое ядро, которое чрезвычайно ярко освещает центральную область, настолько мощную, что ее сияние может затмить целую галактику. Подобные ядра мощно излучают по всему электромагнитному спектру от радиоволн до гамма-лучей, создаваемых сверхмассивной черной дырой, которая поглощает материал, находящийся слишком близко к ней.

IC 4870 также относится к классу сейфертовских галактик, отличающихся характерными эмиссионными линиями, свидетельствует о наличии мощных выбросов газа, скорости которых достигают тысяч километров в секунду.

Напомним, что Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало первый снимок спутника TESS, миссия которого заключается в поиске планет за пределами Солнечной системы.