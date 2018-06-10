В Россию на Чемпионат мира по футболу поедут минимум 6 тысяч украинцев

Около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на пресс-службу ФИФА.

«Мы можем подтвердить, что около 6 тысяч билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день», - сообщили в ФИФА.

При этом, в середине мая это количество составляло 5,2 тысячи билетов. Однако в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

На данный момент продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается.

«По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии. Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на турнир и не проводит аккредитацию украинских журналистов для его освещения.

Напомним, ранее в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Также ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Также, Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.