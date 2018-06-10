В Николаеве состоялся летний велопробег «МиКолесо»

В Николаеве, 9 июня, на центральной улице состоялся велосипедный фестиваль «Миколесо», организатором которого является «Українська академія лідерства».

Об этом сообщает интернет-издание NikLife.

Так, сначала прошел масштабный велопробег от Соборной площади и до Садовой, а после, на центральном стадионе «Эвис», состоялась вторая часть фестиваля. Также городской глава Александр Сенкевич и губернатор Николаевщины Алексей Савченко вручили сертификат на десять велосипедов для спортивной детской юношеской школы олимпийского резерва по велоспорту.

Как отмечает издание, рядом с фестивалем обустроили большую вело-парковку, чтобы гости смогли оставить свои агрегаты и налегке погулять по тематическим зонам праздника.

«Организаторы обустроили место, где можно было попозировать друзьям на камеру, оседлав ретро-велик. При этом действовала зона, где самым юным участникам Феста позволили пустить в ход свою фантазию и порисовать, в то время как их родители питались силой земли на покрывалах в теньке», - пишет корреспондент NikLife.

Напомним, что ранее также в Николаеве состоялся массовый велопробег «МиКолесо».