Uber сможет распознавать нетрезвых пассажиров по отпечаткам пальцев

Сотрудники компании Uber разрабатывают систему, благодаря которой водитель сможет распознавать находится ли будущий пассажир в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет CNN.
Так, фирма уже направила патентную заявку для регистрации данной технологии в ведомство США.
Как стало известно, система будет анализировать скорость, с которой клиент вводит свои данные, и наличие опечаток при заказе. Также, будет учитываться местонахождение пассажира, время суток и скорость ходьбы. После этого данные будут сопоставляться с информацией, которая была получена ранее. Искусственный интеллект обработает данные и предупредит водителя о состоянии пассажира.
Благодаря данной инновации, компания сможет обеспечить комфорт нетрезвым пассажирам, подобрав им наиболее компетентного убериста.
Ранее сообщалось, что в Facebook нашли скрытое сообщество водителей Uber, где они высмеивают пассажиров.