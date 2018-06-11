Uber сможет распознавать нетрезвых пассажиров по отпечаткам пальцев

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Сотрудники компании Uber разрабатывают систему, благодаря которой водитель сможет распознавать находится ли будущий пассажир в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет CNN.

Так,  фирма уже направила патентную заявку для регистрации данной технологии в ведомство США.

Как стало известно, система будет анализировать скорость, с которой клиент вводит свои данные, и наличие опечаток при заказе. Также, будет учитываться местонахождение пассажира, время суток и скорость ходьбы. После этого данные будут сопоставляться с информацией, которая была получена ранее. Искусственный интеллект обработает данные и предупредит водителя о состоянии пассажира.

Благодаря данной инновации, компания сможет обеспечить комфорт нетрезвым пассажирам, подобрав им наиболее компетентного убериста. 

Ранее сообщалось, что в Facebook нашли скрытое сообщество водителей Uber, где они высмеивают пассажиров.

Олена Мельниченко

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русскийобщество