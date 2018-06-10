Венгрия объявила военную тревогу из-за нелегального самолета из Украины

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В ночь на воскресенье, 10 июня, украинский самолет нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, из-за чего последняя привела свои воздушные силы в боевую готовность. 

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Согласно информации издания, сотрудники Госпогранслужбы сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска «Лужанка - Берегшурань».

По словам военных, самолет покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

«Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары», - отмечается  в сообщении.

Напомним, что Великобритания отправила к берегам Сирии подводные лодки, а Россия привела войска в боевую готовность.

Юлия Давиденко

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русскийобщество