В Николаеве нетрезвый мужчина с гранатой приставал к прохожим

В субботу, 9 июня, в Николаеве неподалеку улицы Космонавтов прохожие заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям. При этом он держал в руках гранату.

Об этом сообщает отдел патрульной полиции в Николаевской области.

Прибыв по указанному адресу, полицейские ограничили доступ прохожих к месту происшествия и вызвали взрывотехников, в это время мужчина положил предмет похожий на гранату на землю и его задержали.

«Патрульные передали задержанного 40-летнего местного жителя сотрудникам следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции и обеспечили охрану места происшествия до прибытия взрывотехников», - идется в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине неизвестные бросили взрывное устройство во двор домовладения.