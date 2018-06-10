В Николаеве нетрезвый мужчина с гранатой приставал к прохожим

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В субботу, 9 июня, в Николаеве неподалеку улицы Космонавтов прохожие заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям. При этом он держал в руках гранату. 

Об этом сообщает отдел патрульной полиции в Николаевской области. 

Прибыв по указанному адресу, полицейские ограничили доступ прохожих к месту происшествия и вызвали взрывотехников, в это время мужчина положил предмет похожий на гранату на землю и его задержали.

«Патрульные передали задержанного 40-летнего местного жителя сотрудникам следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции и обеспечили охрану места происшествия до прибытия взрывотехников», - идется в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине неизвестные бросили взрывное устройство во двор домовладения. 

Елена Мельниченко

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русскийобщество