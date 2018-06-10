Украинского нардепа-радикала, пострадавшего при аварии на легкоматорном самолете в Польше, уже выписали из госпиталя

В частности, народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшка» Юрий Чижмарь, который находился на борту, уже выписан из госпиталя.

«Еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала. Его жизни не грозит опасность», - сообщил агентству в воскресенье генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, полиция ещё хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши.

Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей в ряшевском госпитале, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Официальный представитель полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила Укринформу, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров.

Официальный представитель полиции также сообщила, что вчерашнюю аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу, 9 июня пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.