«Вас могут использовать в политических целях»: Минздрав призывает врачей воздержаться от участия в «профессиональных событиях»

Сотрудникам Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) стали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Минздрав Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, поскольку это может привести к использованию врачей в политических целях», - говорится в сообщении.

«Просим всех коллег сосредоточиться на оказании качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участия в профессиональных событиях», - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.

Напомним, ранее в Минздраве изменили правила выписки рецептов на лекарства.