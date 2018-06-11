Италия отказалась принять судно с 629 мигрантами, спасенных в Средиземном море

Италия не позволила гуманитарному судну Aquarius, на борту которого находится более 600 мигрантов, войти в любой из своих портов, и дала судну распоряжение следовать на Мальту, но та также отказалась принимать судно.

Такое решение было принято новым министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который во время предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов в страну, сообщает Reuters.

Судно Aquarius принадлежит европейской благотворительной организации SOS Mediterranee. На его борту находятся 629 человек, включая 123 ребенка и подростка без родственников, а также семь беременных женщин. Африканцев подобрали с различных плавсредств у побережья Ливии и пересадили на Aquarius.

«Мальта никого не принимает, Франция отправляет людей назад с границы, Испания защищает границу силой оружия. С сегодняшнего дня Италия тоже начнет говорить «нет» торговле людьми, бизнесу по нелегальной иммиграции», - написал Сальвини в Facebook.

За последние пять лет в Италию морем прибыли свыше 600 000 мигрантов. После значительного замедления потока мигрантов с начала года число спасенных в море африканцев в последние дни снова стало расти.

«Моя цель - гарантировать мирную жизнь для этих молодых людей в Африке и для наших детей в Италии», - написал Сальвини в Twitter, снабдив публикацию хештегом «Мы закрываем порты».

Как отмечает Reuters, глава МВД Италии не имеет полномочий управлять работой портов, поэтому пока не ясно, будет ли выполнено его распоряжение. В частности, мэр Неаполя выразил готовность принять мигрантов.

По оценке ООН, не менее 500 человек утонули с начала текущего года в центральной части Средиземного моря в попытке добраться из Африки до Европы. В прошлом году число утонувших составило 2853 человек.

Сальвини назвал занимающиеся спасением людей в море благотворительные организации «такси для мигрантов». В прошлую пятницу он призвал НАТО помочь Италии защитить ее южное побережье.

Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" критически относится к миграционной политике своих предшественников и ЕС.

Напомним, 10 июня в Средиземном море за сутки спасли более тысячи беженцев, среди них дети и беременные женщины.