Собственником парковки возле «Велмарта» является другая компания – гипермаркет продал территорию в 2012 году

Фото Юлии Пантюховой из группы‎ Contact Center при Николаевском горсовете Заместитель начальника управления земельных ресурсов Александра Ефименко сообщила, что площадка, которая находиться рядом с «Велмарт» не принадлежит гипермаркету с 2012 года, поскольку ее продали компании «Монолит-Инвест».

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 11 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь глава администрации Ингульского района Светлана Гладун рассказала о том, что на администрацию пришло письмо с просьбой разместить на территории парковки еще один объект.

- Пришла просьба разместить там очередной цирк. Почему-то ее расписали на нашу администрацию. Но если будет нужен наш ответ, то он будет – «против», - заявила она.

Добавим, что на аппаратном совещании, которое состоялось 5 июня, городской голова Александр Сенкевич попросил предоставить информацию о размере налога, который выплачивает гипермаркет и увеличить его максимально. Так, на данный момент ответа из фискальной службы на этот запрос еще нет.

Ранее сообщалось, что собирались проверять законность размещения аттракционов на парковке возле гипермаркета «Велмарт», а позже мэр возмутился состоянием парковки возле «Велмарта».