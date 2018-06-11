В Николаеве большинство заездов на тротуар для людей с инвалидностью не сосуществуют нормам

Внештатный советник городского головы по вопросам людей с инвалидностью в Николаеве Ольга Виноградова сообщила о том, что достаточно много съездом тротуаров для людей с инвалидностью делают с нарушением строительных норм.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, 11 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Ольга попросила департамент ЖКХ и администрации районов проверять качество работы перед его сдачей.

- У меня уже убедительная просьба. Ко всем администрациям, к департаменту ЖКХ. Ну принимают же эти работы, почему такая работа допускается и почему не заставляют подрядчика переделывать, - сообщила она.

Также женщина предложила сделать подрядчикам пособие, в котором бы прописали все нормы: какой должен быть заезд и допустимая высота бордюра.

- У меня есть перечень заездов, которые не соответствуют нормам, 4 экземпляра для всех администраций районов. Давайте мы сделаем пособник на все администрации и департамент ЖКХ, в котором мы напишем какой должен быть заезд и какой высоты, - добавила Ольга.

В свою очередь, вице-мэр Николаева Юрий Степанец поручил городским службам проверить все съезды тротуаров на соответствие строительным нормам и через две недели ожидает отчет о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева возмутилась тем, что в николаевском ТРЦ «City Center» нет надлежащих условий для людей с инвалидностью.