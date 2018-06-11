Депутаты Николаевского горсовета просят Ермолаева проверить законность обрезки елей и установки «летника» кафе «Атмосфера»

Депутаты архитектурной комиссии просят директора антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева проверить законность обрезки елей и размещения деревянной летней площадки кафе «Атмосфера» на зеленой зоне, которая расположена в центре Николаева, по улице Адмиральской, 27/3.

Об этом стало известно в понедельник, 11 июня, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета.

Андрей Ермолаев Данный вопрос на заседании поднял член комиссии депутат Сергей Карцев, который напомнил, что зимой предприниматель незаконно обрезал нижнюю часть 50-летних голубых елей, а также разместил летнюю площадку на зеленой зоне.

В свою очередь, директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев сообщил, что у предпринимателя были разрешительные акты на обрезку - их выдало управление экологии департамента ЖКХ.

- Мы начали выяснять до какой высоты это все спиливается, нам предъявили акт, по которому они спилили. По площадке, по моему они делали проект. Они и двери в кафе пробивали согласно нему. Там был какой-то проект, - сообщил Ермолаев.

Сергей Карцев и Олег Крысенко Такой ответ не устроил депутата Карцева и он попросил директора антикоррупционного департамента перепроверить проект и доложить свои выводы членам комиссии.

- Это вообще когда-нибудь закончиться? Насколько мне известно, заказчик сам спилил ветки, не дожидаясь ЖКХ, не дожидаясь специализированную организацию района, - заявил Олег Крысенко.

В свою очередь, Ермолаев отметил, что по данному факту секретарь Николаевского городского совета, на тот момент к тому же и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова подавала обращение в прокуратуру, однако пока ответа на него не получили.

- У нас было здание почты. Росли ели. Пришел предприниматель и захотел сделать внешний вид. Взял ели и подрезал. Я считаю, это неправильно. Город молчит... Я предлагаю по новому пересмотреть эту ситуацию, - предложил Крысенко.

Таким образом, члены комиссии поддержали просьбу своего коллеги и решили еще раз разобраться в данной ситуации и поручили Андрею Ермолаеву и его департаменту провести служебную проверку вместе с сотрудниками управления экологии ДЖКХ. После проверки чиновники должны доложить о результатах на очередном заседании комиссии.

Напомним, что в Николаеве предприниматель для лучшего вида из окон своего открывающегося заведения в здании №27/3 по улице Адмиральской обрезал нижние ветви растущих рядом елей. Исполняющая обязанности мэра города Татьяна Казакова поручила проверить, насколько законно действовали должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые выдавали соответствующее разрешение на обрезку деревьев.