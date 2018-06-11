«Хочу избавиться от этого хлама», - депутат Манзюк заявила, что МАФы на площади Победы «крышуют» сотрудники полиции

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк заявила, что сотрудники полиции «крышуют» «ларечный бизнес» на площади Победы, который закрывает пешеходную зону и обратилась к членам земельной комиссии с просьбой помочь в решении данной проблеме.
Об этом она заявила в понедельник, 11 июня, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.
– На моем округе, 38-м, по проспекту Мира, 54 начиная от кольца постоянно вырастают новые МАФы, вырастает новая торговля, торговля гнилью, которая закрывает пешеходную зону, вырастают постоянно позвонишки, кафешки и тому подобное. Я хочу обратиться к депутатам, так как я работаю в этой структуре и не имею возможности постоянно днем вызывать патрульную полицию, фиксировать и проверять документы. Я прошу вас выехать на мой округ, чтобы вы посмотрели и сделали вывода: стоит ли незаконным будкам или нелегальной торговле стоять на этих местах и закрывать пешеходную зону, люди не могут нормально пройти…, – сообщила Наталья Манзюк.
Так, представитель Ингульской райадминистрации сообщил, что «ситуация простая и все объекты, которые стоят незаконно мы готовы демонтировать». Также он отметил, что денег на демонтаж МАФов нет, так как их не заложили в бюджет. При этом руководитель антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев добавил, что департамент всеми силами помогает Ингульской администрации.
Свою коллегу по фракции поддержал оппозиционный депутат Андрей Яковлев, который отметил, что проблема действительно назрела и ее необходимо решать, а также заявил о готовности лично выехать на место и начать бороться с ситуацией.
При этом, Наталья Манзюк отметила, что местные участковые «крышуют» данный бизнес, а также отметила, что ей известны расценки.
– Со мной связался участковый, я уже знаю, сколько участковый получает денег за это все, но я не хочу на камеру это все говорить, кто и что крышует у меня на площади Победы. Я просто хочу избавиться от этого хлама, - заявила Манзюк.
В итоге, Андрей Яковлев предложил провести проверку данного участка, в так называемую «временную депутатскую группу» вошли Светлана Таранова, сам Андрей Яковлев, а также пойдут представители администрации.
Напомним, что в четверг, 19 апреля, на площади Победы сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета обнаружили нарушения в установке детских аттракционов и изъяли их у предпринимателей.
Также в 2016 году, в Николаеве на Площади Победы мэр Николаева Александр Сенкевич провел выездное заседание исполкома Николаевского горсовета, на котором поставил вопрос о сносе шести биллбордов вдоль кольцевой дороги, принадлежащие ООО «Универсал-Юг».