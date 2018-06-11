«F**k Трампа»: Роберт Де Ниро в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента США

В Нью-Йорке Роберт Де Ниро нецензурно высказался в сторону президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии «Тони».

Об этом сообщает «NikLife».

Церемония шла в прямом эфире, но телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу актера.

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии Tony за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил:

«Я скажу только одно — f**k Трампа».

Сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».

В феврале на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах Роберт Де Ниро заявил, что США страдают временным безумием.

Напомним, ранее Трамп ошибся в разговоре с Трюдо и обвинил канадцев в поджоге Белого дома.