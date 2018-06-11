На Ивано-Франковщине сгорела крупнейшая деревянная церковь Украины

В Ивано-Франковской области в селе Новица Калушского района в ночь на понедельник, 11 июня, сгорела Православная Церковь Преображения Господня (Киевский патриархат).

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Деревянная церковь 1921 года постройки была одной из крупнейших в Украине и охранялась как памятник градостроительства и архитектуры местного значения.

Как отмечается, огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Пожарным удалось спасти от огня вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов.

Напомним, ранее во Львове ночью горел храм УПЦ Московского патриархата – духовенство заявило о поджоге.