«В село идут за умом, а в город – за деньгами», - баштанского прокурора представили на должности и подарили ей «Кобзарь»

Вита Денисенко В понедельник, 11 июня прокурор Николаевской области Тарас Дунас представил коллективу Баштанской местной прокуратуры ее новую руководительницу Виту Денисенко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Также на встрече присутствовали руководители органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов Баштанского, Березнеговатского, Новобугского, Казанковского и Снигиревского районов.

- В сложных условиях Вита Васильевна приходит, полгода фактически не было руководителя. Но имеем то, что имеем. Вита Васильевна – очень опытный работник и она нашла единогласную поддержку и у Совета прокуроров, и у генерального прокурора, он передавал приветствие. Я надеюсь, что выражение «В село идут за умом, а в город – за деньгами»… Проезжая через город, ты видишь, сколько тут людей-практиков. Эта ниша – земля и люди. Хочу, чтобы эти люди почувствовали от вас доверие. Если вы утратите это ощущение доверия один раз, восстановить его будет фактически невозможно. Это неоднократно было с большими руководителями, которые на мелочах теряли доверие, - сказал Дунас, обращаясь к Денисенко.

Также он посоветовал ей общаться с людьми, бороться с наркопреступлениями. Прокурор области назвал Денисенко «не кабинетным работником». В итоге он вручил ей приказ о назначении на пять лет, цветы и «Кобзарь» Тараса Шевченко и сказал, чтобы эта книга всегда была у нее на столе.

Отметим, что как сообщал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналист Тарас Леонтян, прокурор Николаевской области Тарас Дунас поддерживал на вакантную еще с декабря 2017 года должность руководителя Баштанской местной прокуратуры кандидатуру Олега Бондара. В то же время Дунас выступал против назначения на это место Максима Олефира, который самостоятельно предложил свою кандидатуру Совету прокуроров. Также журналист сообщал о вероятной помощи Максиму Олефиру со стороны его влиятельного отца и экс-главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира. 19 апреля Совет прокуроров отказал в этой должности прокурорам Олегу Бондару, Павлу Лозицкому и Максиму Олефиру. В итоге баштанскую прокуратуру возглавила Вита Денисенко.