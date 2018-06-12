«Это было очень неудачное решение», – в Николаеве начали демонтаж навеса на 3-й Слободской

Во вторник, 12 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской начали демонтаж навеса.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев на своей странице в Facebook.

«Начинаются работы по разборке навеса на 3-й Слободской! Доброе утро!» – написал Андрей Ермолаев.

В комментарии изданию «Преступности.НЕТ» Андрей Ермолаев выразил надежду, что навес уберут уже сегодня. По словам начальника антикоррупционного департамента, конструкцию демонтирует сам владелец, которому прислали предписание.

— Я надеюсь, что закончится сегодня. Во-первых, было предписание владельцам, что надо. Еще когда было аппаратное, написали сообщение, что надо убирать навес, иначе мы вынесли бы вопрос на исполком и демонтировали по решению исполкома. Ну и надо признать, что все поняли, что это было очень неудачное решение, – добавил Ермолаев.

Также Андрей Ермолаев отметил, что на данный момент рабочие снимают прожекторы.

— Сейчас там на лестнице снимают прожекторы, это все будет сниматься. Тут очень большая бригада, надеюсь, они все уберут до вечера, – сказал начальник антикоррупционного департамента.

Напомним, ранее патрульная полиция Николаевской области обнаружила, что навес на перекрестке улицы 3-й Слободской и проспекта Центрального установлен с нарушениями, и просит мэрию Николаева «решить вопрос о законности размещения» навеса.