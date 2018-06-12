Жители Соляных жалуются на строительство на берегу Ингула - застройщик утверждает, что занимается благоустройством

Фото из блога Дениса Жело Жители микрорайона Соляные жалуются на застройку берега реки Ингул по улице Флотской и просят депутатов провести соответствующую проверку касательно законности данной стройки.

Об этом стало известно в понедельник, 11 июля в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии..

По данному вопросу докладывал глава «Социал-демократической партии» Денис Жело вместе с инициативной группой жителей микрорайона. По их словам, застройщик загородил проход и проездной путь к самой реке и тем самым мешает людям отдыхать на берегу реки в летнее время.

- У меня там два земельных участка, Флотская 1И и Флотская 1К. Там два небольших домика, их в пределе своих участков я строю. А то что возле родника – я облагораживаю. Делаю спуски для инвалидов, дороги которые по документам есть, а фактически их нет, с расширением, чтобы могли машины разъехаться. Никто территорию не закрывает, не запрещает, а наоборот облагораживает. Я хочу облагородить родник для всего населения. Я делаю туда дорогу, водоотвод. Вывез весь мусор, поставил свою охрану, уборщиков – там мусора сейчас нигде нет, - доказывал застройщик Андрей.

При этом, один из представителей жителей микрорайона отметил, что при застройке не соблюдены законы, так как до начала реки там 20 метров, так же он отметил, что «вырос фундамент, выросли огромные заборы, это не временные строения».

застройщик Андрей - Заборы и фундамент продолжают расти по периметру и закрывают полностью территорию и проход к роднику. Та лестница, которую мы сделали для спуска, к ней прохода нет. Он сделал там площадку и через нее мы ходим. Когда дети купались, наверху велись строительные работы, грейдером работали, а дети находились внизу и это ведется в самой прибрежной зоне, там меньше 25 метров, а должно быть 50 метров, - парировал застройщику мужчина.

В частности мужчина отметил, что данную территорию можно только благоустраивать, но не застраивать и ограждать заборами при капитальном строительстве. Кроме этого, на уточняющий вопрос Дениса Жело есть ли у застройщика какие-то документы, которые позволяют проводить там работы, мужчина отметил, что это его территория, и он имеет право делать там все что хочет.

- Я у себя на территории могу, хотя бы выровнять все? У меня там стоит дом, я у себя во дворе провожу, - заявлял Андрей.

В итоге депутаты решили создать рабочую группу, и провести соответствующую проверку. При этом, в четверг они договорились выехать на место и лично посмотреть на застройку берега Ингула.

Напомним, ранее Денис Жело в своем блоге «Николаевцы выступили против застройки прибрежной зоны» писал, что местные жители, в течение нескольких лет, своими силами и за свои средства, из небольшого родничка сделали полноценный бассейн, облагородив прилегающую территорию для проведения досуга. А в 2017 году по улице Флотская, прямо напротив родника, застройщик начал масштабное строительство. В результате был загорожен проход и подъездные пути к реке и роднику, а также, к рыболовецким мостикам, с которых люди рыбачат круглый год.