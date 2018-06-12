На Николаещине участники АТО прислали более 30 проектов для финансирования своего дела

Военнослужащие из Николаевской области, принимавшие участие в Антитеррористической операции, прислали более 30 проектов для финансирования собственного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Из бюджета Николаевского облсовета уже предусмотрен 1 миллион гривен для финансирования проектов участников АТО. Как сообщается, проекты могут реализовываться на условиях софинансирования, каждый проект в пределах 50 тысяч гривен.

Победители будут отбираться конкурной комиссией, состоящей из чиновников облгосадминистрации и депутатов областного совета. Сама комиссия пройдет до конца следующей недели.

Напомним, в Николаеве 24 мая вручили сертификаты на жилье пятерым военнослужащим, которые являются участниками Антитеррористической операции на Востоке Украины.