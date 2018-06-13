Компания Илона Маска выдала покупателям первые тысячу Не-Огнеметов, чтобы те могли поджарить зефир

Илон Маск устроил специальное мероприятие для первых покупателей устройств Not-A-Flamethrower от The Boring Company.

Об этом сообщает «Новое время».

Это название переводится как «Не-Огнемет», что, по мнению производителя, должно помочь избежать проблем с законом в США. Первая тысяча клиентов смогла лично забрать покупку из SpaseX в Лос-Анджелесе и там же опробовать все возможности устройства. Для проверки обладатель огнемета должен был поджарить себе зефир на палочке.

Ранее Маск уверял, что американское Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не имеет ничего против огнемета от The Boring Company – федеральный закон не запрещает продажу огнеметов с выбросом пламени менее 10 футов, то есть 3 метров.

- Был какой-то момент, когда казалось, что законодатели Калифорнии могут в любом случае запретить Не-Огнемет. Мигель Сантьяго представил законопроект о создании новой классификации для устройств, которые извергают огонь на расстояние до десяти футов. К счастью для меня и всех остальных здесь законопроект застопорился в комитете, - признается журналистка Tne Verge Элизабет Лопатто, которая уже получила этот необычный гаджет.

Как рассказывает Элизабет, большинство покупателей не знают, что будут делать с устройством. Один из счастливых обладателей Not-A-Flamethrower сначала сказал, что будет готовить с помощью огнемета стейки, но затем признался:

- На самом деле, я купил его, чтобы возиться с медленным режимом съемки в Galaxy 9. Это вершина моей незрелости.

- Я считаю, что этот огнемет совершает две вещи. Во-первых, так Маск позволяет своим поклонникам демонстрировать свою лояльность, это как футболка группы на живом концерте. Второе, что он делает, более интересно: Маск показывает, что без усилий делает свои полеты фантазии реальностью, - подчеркнула Элизабет Лопатто.

В феврале 2018 года The Boring Company быстро распродала все доступные 20 тысяч огнеметов по $500 каждый. Кампания по продаже необычных устройств длилась всего четыре дня и компания уже получила 10 миллионов долларов с заказов.

Напомним, что ранее николаевская астрономическая обсерватория писала письмо Илону Маску с предложением о сотрудничестве.