Депутат Николаевского горсовета Рымарь обвинил полицию в бездействии в поиске злоумышленников, которые разобрали остановку

Депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь опубликовал фотографии того, как неизвестные хулиганы разбирали остановочный комплекс по улице Казарского и обвинил патрульных в невыполнении функциональный обязанностей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Помните недавно на Казарского разобрали остановку на глазах у сотрудников полиции? Прошло почти три недели.... А никто! Никто не пришел за видео, где запечатлены все факты правонарушения! Ну раз такое дело, и полиция города Николаева не желает выполнять свои функциональные обязанности и защищать собственность города, придется выложить фото правонарушителей тут. Может вам удастся опознать любителей ремонта остановок по ночам. Белый фургон и мопед, футболка с полосками на руке и теле...», - написал депутат.

В частности, на фото запечатлены двое молодых людей, которые могут быть причастны к данному инциденту, а также патрульный автомобиль, который примерно во время кражи находился неподалеку.

Напомним, что в ночь на пятницу, 1 июня, в Николаеве неизвестные разобрали недавно отремонтированную остановку по улице Казарского на металл.